Москва, 20 октября, 2015, 13:09 — ИА Регнум. Авиакомпания «Трансаэро» отменяет 75 рейсов на среду, 21 октября. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

tourprom.ru Трансаэро

Сообщается, что остальные рейсы авиакомпании «Трансаэро» 21 октября предварительно выполняются по расписанию. В случае если рейсы будут отменены, колл-центр авиакомпании «Трансаэро» в обязательном порядке произведет оповещение, сообщает пресс-служба.

В «Трансаэро» пояснили, что перевозка пассажиров отмененных рейсов будет осуществляться рейсами компании «Аэрофлот».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая по величине авиакомпания в России — «Трансаэро» — находится в предбанкротном состоянии. Предполагалось, что авиаперевозчик вместе со всеми его долгами будет продан самой крупной российской авиакомпании с государственным участием — «Аэрофлоту» — за символический один рубль. Однако сделка так и не состоялась. Теперь кредиторы собираются инициировать процедуру банкротства «Трансаэро».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Альфа-банк» подал иск о банкротстве второй по величине российской авиакомпании «Трансаэро» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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