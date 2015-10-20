Камень-на-Оби, Алтайский край, 20 октября, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Загадочное преступление, произошедшее в Каменском районе Алтайского края до сих пор не раскрыто: в ночь на 31 августа 2015 года с огороженной и охраняемой территории бесследно исчезло самое большое за всю историю региона количество скота. Корреспонденты газеты «Каменске известия» взяли интервью у представителя пострадавшего предприятия — главного специалиста отдела экономической безопасности ООО АПО «Казачья станица» Евгения Гюнтера.

rosfarming.ru На Алтае так и не найдено таинственно исчезнувшее стадо бычков элитной породы

Евгений Владимирович, расскажите о предыстории появления в Каменском районе небольшой численности скота, принадлежащего «Казачьей станице»?

В с. Рыбное Каменского района находится одно из отделений ООО «Алтай», входящего в структуру холдинга «Казачья станица». «Алтай» находится в селе Шарчино соседнего с Каменским Тюменцевского района. В Рыбном нами был присмотрен бывший откормочный комплекс, который более-менее сохранился. В перспективе планируется его реконструкция под содержание животных. Находящиеся в окрестностях просторные и удобные пастбища предприятиями «Казачьей станицы» уже арендуются, в т. ч. и вблизи с. Обское, где и был разбит летний лагерь для содержания и выпаса бычков. В разгороженном на две половины загоне содержалось 300 голов молодняка. В одной половине бычки абердино-ангусской породы, в другой—черно-пестрой. Содержались и паслись они отдельно, т. к. «абердины"—порода сложная с независимым характером. К ним в прямом смысле применимо изречение «уперся как бык». Не рекомендуется смешивать две породы еще и по ветеринарно-зоотехническим требованиям.

Кто ухаживал за всем поголовьем, были ли заключены с работниками трудовые договоры, договоры о материальной ответственности?

За всем стадом присматривали посменно четыре пастуха. Работали они по графику «три через три», по два человека. Один пас абердинов, второй черно-пестрых бычков. Пастухи и бригадир на работу приняты официально, через трудовые книжки. С ними заключены трудовые договоры и соглашения о полной материальной ответственности, составлялись акты закрепления. Материальную ответственность согласно договору нес и бригадир.

Как известно, пропали 102 бычка черно-пестрой породы. Какова приблизительная цена «потери»? В разных источниках информации фигурирует цифра 2 млн. руб.

Согласно выписке из бухгалтерских документов на сегодня себестоимость 102-х бычков в живом весе оценивается в сумму порядка пяти миллионов. Но это по себестоимости. Бычки содержались в экологически чистых условиях, имели высокую упитанность. Такое мясо очень ценится.

На ваш взгляд, как такой инцидент мог произойти, ведь пропало не 5−10 голов, а более ста?

Версий очень много. Возможно, по разгильдяйству пастухов, возможны и другие варианты.

Как сами пастухи объясняют причины произошедшего?

Объясняют тем, что они, якобы, устали, поскольку как раз работали третий день своей смены. Из-за усталости, вроде, спать легли вечером пораньше, а утром встали попозже. Если это даже так, их беспечность и безответственность непонятны.

Задам обывательский вопрос—нельзя ли было поспать по очереди, зная, что на них колоссальная материальная ответственность?

Подобных вопросов можно задать много, вот ответов на них нет. Кстати, бычки пропали в ночь с 30 на 31 августа. Это как раз открытие охоты. Может, и данный фактор сыграл свою роль.

Загон был разломан?

Нет, просто открыт. Пастухи поясняют, что бычки могли общей массой надавить на ворота, они не выдержали и створки распахнулись.

Давайте восстановим хронологию событий—когда обнаружилась пропажа, как быстро и какие предприяты меры?

Пастухи поясняют: в шесть утра они не досчитались 102-х бычков. Предположили, что животные просто вышли, и начали их разыскивать, никому не сообщив о пропаже. Поиски оказались тщетными. Информация руководству ООО «Алтай» поступила только около 17 часов 31 августа. Т. е. огромное количество времени было безвозвратно упущено. И этот фактор наталкивает на предположение, что бычки не сами ушли, а их похитили, и что мог иметь место какой-то сговор. Но, повторюсь, это одно из предположений. Далее—мне информация поступила в 17.00. Я сразу же позвонил в Каменский отдел полиции. Сотрудник безопасности ООО «Алтай» связался с рыбинским участковым Александром Чумаковым. Надо отдать должное—это очень работоспособный и ответственный сотрудник полиции. Немедленно были подняты участковые близлежащих сел, на место происшествия прибыла опергруппа из Камня. Но еще один фактор оказался против нас—в конце августа быстро смеркается. Следы, конечно, обнаружили. Стало понятно, что стадо перегнали через Барнаульскую трассу недалеко от с. Луговое, через канал по мостику и по старой дороге на Тюменцево следы потерялись. На следующий день, 1 сентября, по договоренности с Барнаульским авиапредприятием нам выделили вертолет. Мы с начальником Каменской полиции и участковым совершили облет достаточно большой территории. Сверху, как говорится, видно все, но ни наших бычков, ни даже их следов мы не увидели. Вероятно, похитители сработали уже ночью с 30 на 31 августа, либо днем 31 августа. Времени у них было предостаточно. Я склонен полагать, что скот загрузили в машины и увезли, не исключаю, что даже в другой регион. Если бы пастухи о пропаже сообщили сразу, результат бы был другим. Но в истории сослагательного наклонения не бывает. Оперативно на тот момент подключилось к работе ГУВД края. Были оповещены наряды ГИБДД, участковые ближайших районов. Оповещение направили и на таможню, на границу с Казахстаном. Правоохранительные органы продолжают работать, но пока ничего не выяснили.

Что грозит пастухам?

Это будет решать суд. Он определит их виновность либо невиновность. Во всей истории меня поразил такой момент—в селах Каменского района тяжело найти работу. Четверо жителей Рыбного были у нас трудоустроены, получали приличную зарплату и при этом так безответственно отнеслись к своим трудовым обязанностям. Это не только удивляет, но и наталкивает на определенные мысли. Удивляет и еще одно—пропало цело стадо, а нет ни очевидцев, ни свидетелей.

Оставшийся скот сейчас находится в летнем лагере?

Нет, в середине сентября его перегнали в с. Березовка Тюменцевского района, где находится одна из откорм-площадок ООО «Алтай».

Подводя итог интервью, Евгений Гюнтер отметил, что ему сложно оценить исход дела с пропавшими бычками. Он обратился с просьбой ко всем жителям Каменского и соседних районов Алтайского края сообщать любую информацию об этом инциденте.

«Уверяю, что за любую полезную для нас информацию будет выплачено вознаграждение. Конфиденциальность информации мы гарантируем», — заверил Евгений Гюнтер.