Барнаул, 20 октября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. Алтайские грибы, ягоды и прочие дикоросы ждёт «массовое переселение» с кромки дороги в более цивилизованные места продажи. Начало уже положено. В Тальменском районе появилась первая в регионе специализированная ярмарка — для тех, кто прежде торговал на обочине. Подробности сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

ГТРК «Алтай» В Алтайском крае узаконят придорожную торговлю

За день по Чуйскому тракту проезжают до 20 тысяч машин. Это самая туристическая дорога края: на Алтай по ней едут гости из соседних регионов, по ней же возвращаются. Сколько из них останавливается, чтобы купить у дороги ягоды или разносолы, неизвестно. Но аварии с участием таких покупателей — не редкость. У села Озёрки по поручению главы региона оборудовали первую в крае благоустроенную торговую площадку — ярмарочный комплекс «Дары Алтая».

В этом году этот проект представили на краевой конкурс грантов на создание своего дела. Андрей Шатов получил 500 тысяч рублей. Заасфальтировал площадку, купил павильоны. Столько же добавил собственных средств. И добавит еще. В 2016 году ярмарка прирастет дополнительными торговыми теремками, здесь появится детская площадка.

Поддерживать предпринимателей власти готовы везде, где будут появляться ярмарки. Вдоль Чуйского тракта (в Косихинском, Троицком, Бийском и Красногорском районах) их посоветуют оформлять в том же стиле, что и в Тальменском. Конечно, торговые городки выгоднее всего устанавливать на трассах М-52 и А-349. Но есть еще два десятка местных дорог, которые в крае считают перспективными для развития. Например, трасса на Новосибирск в Крутихинском районе. Неплохо, если оборудовать ярмарки будут рядом с придорожными комплексами. Там легче соблюсти необходимые требования, — резюмируют корреспонденты ГТРК «Алтай».