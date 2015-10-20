Барнаул, 20 октября, 2015, 12:06 — ИА Регнум. Власти Алтайского края и Барнаула сегодня, 20 октября, провели выездное совещание и оценили темпы реализации масштабного проекта «Барнаул — горнозаводской город», направленного на привлечение туристов и сохранение исторического облика столицы региона. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края.

администрация Барнаула Проект создания туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город»

«Основные задачи проекта «Барнаул — горнозаводской город» — восстановление и реконструкция памятников культурно-исторического наследия, строительство инженерной инфраструктуры и современных объектов туристской индустрии», — подчеркнули в пресс-службе администрации региона.

Присутствовавший на выездном совещании первый вице-губернатор Сергей Локтев напомнил, что на первом этапе ведутся работы по нескольким направлениям. «Проводят реконструкцию двух мостов через реку Барнаулку на проспектах Ленина и Социалистический, террасирование Нагорного парка, строят современную котельную на улице Чехова, которая будет обеспечивать теплом объекты туристического кластера — практически всю историческую часть города Барнаула», — подчеркнул Сергей Локтев.

По его словам, мост через Барнаулку на Ленинском проспекте будет находиться на особом контроле из-за большой загруженности трассы. «С тем, чтобы не сдерживать поток транспорта, было принято решение разделить работы на две части: сначала реконструируют правую часть моста, а затем левую», — отметил первый вице-губернатор.

Он также напомнил, что проект «Барнаул — горнозаводской город» предусматривает сооружение сходов.

«Ступени будут вести в зоны отдыха, расположенные вдоль реки Барнаулки. Граждане смогут качественно проводить свой досуг, ведь там будут установлены скамейки для отдыха, и внешний вид будет радовать глаз», — подчеркнул Сергей Локтев.

Присутствующим на совещании доложили, что при создании зоны отдыха будут использовать гранит Колыванского камнерезного завода.

«Перед строителями поставлена задача по максимуму использовать материалы местных компаний, в том числе из труб Алтайского завода агрегатов будет смонтирована теплотрасса, которая будет проложена от новой котельной до объектов туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город», — подчеркнули в пресс-службе администрации региона.

По словам Сергея Локтева, на создание объектов туркластера частными инвесторами будут выделены средства в размере 3 млрд рублей.

На сегодняшний день инвесторы уже вложили более 370 млн рублей. В торговом комплексе «Невский» в этом году начнет работать первый в городе многоуровневый автопаркинг. В Нагорном парке воссоздается храм Иоанна Предтечи. На улице Льва Толстого восстанавливаются фасады зданий.

Частные инвесторы вкладывают деньги в строительство на территории кластера ресторана «Охотничий дворик», административно-культурного центра, бизнес-центра «Демидов». Ведется строительство общественного историко-культурного центра, завершается создание выставочного центра с дегустационным залом и музеем зарождения и развития пчеловодства на Алтае, комплекс гостевых домов на улицах Мало-Олонской и Большой Олонской.

В ходе посещения объектов туркластера чиновники убедились, что работы идут по графику.

Справка:

Концепция развития туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» разработана институтом архитектуры и дизайна АлтГТУ в соответствии с муниципальным контрактом.

Руководителями научного коллектива, в который вошли 23 человека профессорско-преподавательского состава и студенты — выпускники вуза, стали директор института Сергей Поморов и почетный архитектор РФ, главный архитектор Барнаула (1993−2002) Сергей Боженко.

Главная задача — попытаться восстановить ту историческую часть Барнаула, которая была бы интересна и привлекательна для туристов, проезжающих через Барнаул транзитом.

Объектом исследования и проектных разработок стала историческая часть города Барнаула. Согласно разработанной концепции, на территории кластера «Барнаул — горнозаводской город» выделено 9 подкластеров (комплексов):

1. многофункциональный инновационный туристический комплекс «Барнаульский сереброплавильный завод»;

2. рекреационный комплекс «Парк Центрального района с аптекарским садом»;

3. историко-познавательный комплекс «Демидовская площадь и улица Ползунова»;

4. градостроительный и культурно-исторический комплекс «Соборная площадь»;

5. историко-познавательный комплекс «Московский проспект»;

6. историко-познавательный комплекс «Старый рынок с пешеходной улицей»;

7. музейно-туристический комплекс «Улица Льва Толстого»;

8. туристско-рекреационный комплекс «Нагорный парк»;

9. конгрессно-выставочный и туристический комплекс «Алтай».

Общая площадь кластера «Барнаул — горнозаводской город», по словам разработчиков, составляет 169,845 га.

К концу текущего года будет подготовлена проектно-сметная документация на новые объекты туркластера. В их числе — инженерные сети к конгрессно-выставочному центру, к гостиничному комплексу, а также сети ливневой канализации, необходимые для сохранения исторических объектов от воздействия ливневых и талых вод.

«Развитие инфраструктуры в этой части Барнаула не только обеспечит необходимыми ресурсами новые туробъекты, но и поможет сохранить от ливневых вод исторические здания, даст толчок к освоению правого берега Оби. Будут созданы условия для удобного перемещения, комфортного размещения посетителей, что будет иметь значение не только для туристов, но и для жителей Алтайского края», — отмечают в пресс-службе администрации Алтайского края.