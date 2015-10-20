Владивосток, 20 октября, 2015, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский утвердил план мероприятий по развитию Владивостокской агломерации. Реализация проекта начнется уже в 2015 году, что позволит региону выйти на ускоренный темп развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

news.mail.ru Владивостокская агломерация ускорит темпы развития Приморья

На сегодняшний день в «дорожной карте» уже прописаны мероприятия, с которых начнется реализация проекта. Среди них: формирование структуры управления Владивостокской агломерацией, определение стратегии развития, схема территориального планирования и создание инфраструктуры объединенной территории.

Как указано в соответствующем документе, создание и развитие Владивостокской агломерации ускорит темпы экономического роста в Приморье, сформирует комфортную среду для населения. Помимо этого в ходе реализации проекта будут созданы зоны активного жилищного строительства, объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также современные форматы торговли.

Вдобавок, на территории Владивостокской агломерации произойдет отбор пилотных проектов, которые будут реализованы в рамках комплексного освоения территории. В проектах будут использованы механизмы государственно-частного партнерства с максимальным вовлечением в развитие территории представителей малого и среднего бизнеса.

Отметим, что Владивостокская агломерация — один из пилотных проектов по совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в Российской Федерации. Соответствующее соглашение было подписано Владимиром Миклушевским с главами Владивостокского и Артемовского городских округов, также главами Надежденского и Шкотовского муниципальных районов. Объединение указанных территорий станет базовым условием ускоренного развития региона.

Планируется, что Владивостокская агломерация сгладит диспропорции в развитии муниципальных образований, а также повысит эффективность государственного и муниципального управления, снизит административные барьеры. За счет этого произойдет значительное повышение уровня экономической и предпринимательской активности в Приморском крае.

Как заявил вице-губернатор Олег Ежов, в первую очередь будут скорректированы генеральные платы всех четырех муниципальных районов, которые входят во Владивостокскую агломерацию. По словам заместителя главы региона, первые мероприятия по реализации проекта начнутся в 2015 году.

«Создание Владивостокской агломерации предполагает выработку и соблюдение общей политики в градостроительной деятельности по вопросам разработки, утверждения, документации по территориальному планированию, нормативам градостроительного проектирования, зонирования жилищного строительства, планировки территорий. В бюджете Приморского края на 2016 год на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей», — отметил Олег Ежов.