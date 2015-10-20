Киев, 20 октября, 2015, 11:46 — ИА Регнум. Жители Донбасса, проживающие на территориях, подконтрольных ВСУ, отмечают массовую деградацию и низкий морально-психологический уровень украинских солдат, сообщает «Русская весна».

Художник Е.Щеглова. Самоупийца. 1970.

Показательный случай произошел с 4-й ротой 1-й отдельной «гвардейской» танковой бригады ВСУ, которая прибыла 18 октября в Елизаветовку (ДНР). Все военнослужащие, включая командира, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Украинским бойцам даже потребовалась помощь посторонних, чтобы покинуть технику.

Начальники ВСУ, которые встречали своих подчиненных, кричали так, что среди местного населения началась паника. Люди подумали, что снова начались боевые действия и привезли убитых и раненых силовиков Украины.

Кроме того, небоеспособной оказалась также и 8-я рота ВСУ, которая даже не смогла добраться до места дислокации. На «помощь» украинским силовикам были отправлены тралы и тягачи.