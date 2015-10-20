Вологда, 20 октября, 2015, 11:42 — ИА Регнум. В регионе подвели итоги пожароопасного сезона, который оказался самым спокойным за последние годы. В 2015 году в лесах Вологодской области было зарегистрировано 46 пожаров на площади 26,6 гектара. Количество пожаров по сравнению с 2014 годом уменьшилось в 3,4 раза, а их общая площадь — в 10 раз. Средняя площадь пожара составила 0,6 гектара, что в пять раз меньше средних показателей последних пяти лет. Большая часть возгораний произошла в мае и затронула территорию в 20,8 гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте лесного комплекса.

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«Пожароопасный сезон 2015 года отличался от сезонов прошлых лет ранним началом — с 15 апреля, и большой продолжительностью — до конца сентября. Почти 90% пожаров произошло по вине граждан, но при этом население стало активнее бороться с огнем. Почти половину возгораний обнаружили благодаря сообщениям от местных жителей. Во многих случаях виной лесных пожаров стали палы сухой травы. Общий ущерб от огня составил 1,8 миллиона рублей, что практически в 12 раз меньше, чем во время пожарных сезонов прошлых лет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM замгубернатора Николай Гуслинский.

В течение сезона лесные пожары были зарегистрированы в 13 районах Вологодской области. Большинство возгораний произошло в Устюженском (12), Череповецком (10) и Бабаевском (6) районах.

Добавим, что по сравнению с другими регионами Северо-Запада в этом году в Вологодской области была зафиксирована наименьшая площадь лесных пожаров, которая составляет всего 1,5% от общей цифры. В целом возгорания лесов, произошедшие в этом году на территории СЗФО, затронули две тысячи гектаров.