Владивосток, 20 октября, 2015, 11:41 — ИА Регнум. Пилотный проект телемедицины реализуется в центральной больнице Хорольского района Приморского края. Благодаря этому местные жители получают консультации и медицинские заключения ведущих специалистов, не выезжая за пределы территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

owasia.ru Проект телемедицины реализуется в Приморье

Как заявил главный врач Хорольской ЦРБ Виктор Скирда, раньше местным пациентам приходилось ездить за помощью ведущих специалистов в Уссурийск или Владивосток. Теперь процедура предоставления медицинской помощи населению значительно упрощена: на месте гражданам могут поставить диагноз и назначить все необходимые процедуры для дальнейшего лечения.

По словам директора департамента здравоохранения Приморского края Андрея Кузьмина, опыт пилотного проекта в Хорльском районе является положительным и необходимым для внедрения в постоянном режиме.

Вместе с тем Виктор Скирда подчеркнул, что работа в реализации проекта телемедицины будет продолжена и в 2016 году: к районной больнице в Хороле и поликлинике поселка Ярославский присоединится также местная станция скорой помощи.

На сегодняшний день врачи Хорольской ЦРБ выполнили более 700 ЭКГ-исследований, порядка 20 холтер-ЭКГ и 18 спирографий. В ближайшем будущем здесь будут выполняться также энцефалографии и реовазографии. Первое время выполнять эту работу сотрудникам районной больнице будут помогать московские коллеги из инновационного центра Сколково, которые организуют для врачей Приморья дистанционное обучение.

Отметим, что Приморский край вошел в числе пилотных регионов России, которые участвуют в проекте по развитию телемедицины. Уже не первый год на территории проходят телемосты не только между ведущими клиниками Владивостока и лечебными учреждениями края, но и между приморскими и столичными больницами.

Оборудование для телемедицинского центра закуплено в рамках программы модернизации здравоохранения Приморья за счет федерального и краевого бюджетов. Дорогостоящая техника и специальный канал связи позволяют обеспечить высокое качество трансляций.

Еще один проект, который готовится к реализации в Приморье в рамках «Телемедицины» — создание системы дистанционной лучевой диагностики. Он даст возможность направлять снимки, сделанные компьютерными и магнитно-резонансными томографами, в реабилитационный лечебный центр Министерства здравоохранения РФ для консультации по диагностике заболеваний.

Как неоднократно подчеркивал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, создание единого информационного пространства в регионе позволит использовать как диагностические возможности оборудования, так и интеллектуальный потенциал, а также опыт высококвалифицированных специалистов.

«Реализация подобного проекта в крае позволит сделать более доступными для населения современные высокотехнологичные методы диагностики», — отметил Владимир Миклушевский.

В свою очередь профильный вице-губернатор Приморья Павел Серебряков уточнил, что развитие телемедицины в регионе сегодня является одним из наиболее приоритетных направлений в области здравоохранения. Таким образом, к проекту поэтапно будет подключаться все больше лечебных учреждений.