Киев, 20 октября, 2015, 11:37 — ИА Регнум. В ночь на 20 октября неизвестные взорвали 2 электроопоры линии «Мелитополь — Джанкой», по которой идут поставки электроэнергии в Крым.

obozrevatel.ua Опора линии электропередачи

Об этом сообщает пресс-служба украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно обнародованной информации, взрывы повредили электроопоры, но они не упали.

По предварительной информации, взрыв осуществляли минометными минами 82-го калибра, которые были привязаны к опоре. При этом две мины не сработали. На место прибыла группа пиротехников, которые должны обезвредить неразорвавшиеся снаряды.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Украина уже временно прекращала поставки электроэнергии в Крым по линии «Мелитополь — Джанкой». В частности, еще 6 октября в Херсонской области была повреждена линия электропередач, которую потом продолжительное время «проукраинские активисты» не давали ремонтировать.

12 октября компания «Укрэнерго» заявила, что без этой линии сейчас энергоснабжение Крыма осуществляется в объеме 650 МВт, что на 200 МВт ниже потребности.

Отметим, что киевские крымские татары и экстремисты из «Правого сектора» пытаются добиться от властей Украины введения энергоблокады Крыма на официальном уровне.