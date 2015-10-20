Волгоград, 20 октября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. Готовить женскую национальную сборную России по водному поло к успешному выступлению на Олимпийских Играх-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро будет волгоградский специалист. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете физической культуры и спорта 20 октября, возглавить команду российских вотерполисток доверено тренеру ватерпольной команды «Спартак» Александру Гайдукову.

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Такое решение было принято в Москве на президиуме Федерации водного поло России. Всего же на суд руководящего органа были предложены несколько кандидатур на должность главного тренера сборной, включая специалистов от Московской и Ленинградской областей. В итоге большинство голосов было отдано в поддержку кандидатуры мастера спорта международного класса Александра Гайдукова. В ближайшие дни официальную резолюцию на это решение должно наложить Министерство спорта РФ.

«Кандидатура Гайдукова практически ни у кого возражений не вызвала. Да и все прекрасно понимают, какой сейчас груз ответственности и тяжелое бремя ложится на плечи нового тренера. На данный момент он своего рода кризисный менеджер и ему обязательно надо давать результат. Другого от женской сборной сегодня никто не ждет», — сказал представлявший кандидатуру волгоградского тренера на заседании президиума руководитель регионального спорткомитета Александр Глинянов.

Также он озвучил и непростые перспективы нового наставника. Ему в кратчайший срок предстоит сформировать тренерский штаб, определить оптимальный костяк команды, проявить себя на чемпионате Европы, и без каких-либо оговорок отобраться на Игры в Бразилию, да еще и выступить там на должном уровне.

Добавим, что Гайдуков уже оставил свой клубный пост и сосредоточился на сборной, ведь у россиянок впереди буквально череда важных международных событий, включая Мировую лигу и чемпионат Европы, где всё подчинено самой главной цели — завоевать путевку на Олимпиаду в Рио. А ближайший и стартовый матч в той же Мировой лиге уже через неделю с командой Германии.

Напомним, что в качестве спортсмена Гайдуков провел за «Спартак» более 15 сезонов, а на посту наставника женской волгоградской дружины приводил коллектив к бронзовым и серебряным медалям чемпионата страны, становился призером в Кубке России. Кроме того, Гайдуков входил в тренерский штаб студенческой сборной, завоевавшей бронзовые медали на XXVIII Всемирной летней Универсиаде-2015, а уже в качестве главного тренера юниорской национальной команды добыл с девушками «бронзу» мирового первенства.

Женская национальная дружина по водному поло осталась без своего рулевого в начале октября, когда от занимаемой должности был освобожден челябинец Михаил Накоряков. Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов отечественной команды на домашнем чемпионате мира-2015 в Казани, где россиянки финишировали на восьмом месте. Что же касается девушек из волгоградского «Спартака», то теперь коллектив возглавит еще один известный в прошлом игрок команды Алексей Панфили. Он только недавно завершил спортивную карьеру, а тренерскую деятельность начал с нынешнего сезона.