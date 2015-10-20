Белгород, 20 октября, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Международный аэропорт Белгород с января по сентябрь 2015 года обслужил 7,3% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта, за девять месяцев на внутренних и международных линиях было обслужено 338 тысяч 859 пассажиров и 2 тысячи 190 рейсов.

badfon.ru Самолет на аэродроме.

В аэропорту выявили зависимость активности туристических международных перелетов от скачков курса валют по отношению к рублю. Когда подорожали зарубежные туры, значительно уменьшился пассажиропоток на международных воздушных линиях даже в пик сезона — с июля по сентябрь. С января по сентябрь 2015 года на международных направлениях обслужено более 94 тысяч человек. Для сравнения — за аналогичный период 2014 года эта цифра составила около 129 тыс. человек.

Зато на внутренних воздушных линиях наблюдается значительный рост пассажиропотока. С начала 2015 года в аэропорту Белгород было обслужено 244 тысячи 709 человек, что почти на 58 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период 2014 года. Рост показателя составил более 30%. Также в пресс-службе аэропорта выразили надежду, что государственная поддержка внутренних перелетов позволит привлечь еще больше пассажиров.