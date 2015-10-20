Барнаул, 20 октября, 2015, 11:15 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал оперативные данные о собранном урожае овощей в регионе. На 1 октября 2015 года всеми хозяйствами было собрано 184,4 тысячи тонн овощей, что на 1,8% выше результатов прошлого года.

m.academ.info Урожай овощей

«По этому показателю Алтайский край уверенно занимает второе место в Сибири. Больше овощей смогли собрать лишь аграрии Омской области, чей результат выше алтайского на 14,5 тысячи тонн», — пояснили в пресс-службе Алтайкрайстата.

В ведомстве также отметили, что в Алтайском крае в овощном вопросе традиционно постарались владельцы приусадебных и дачных участков.

По словам начальника отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Алтайкрайстата Надежды Дерюги, производство овощей в регионе сосредоточено преимущественно в хозяйствах населения, которыми и было собрано 87,6% от общего количества овощей.

«О том, насколько изменятся планы алтайских аграриев относительно овощных культур и, соответственно, их посевные площади и урожаи, нам покажет предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая будет проходить во всех регионах страны уже летом следующего года», — напомнили в пресс-службе Алтайкрайстата.