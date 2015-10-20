Вашингтон, 20 октября, 2015, 11:11 — ИА Регнум. Опра Уинфри сумела успешно пополнить свое финансовое благосостояние, купив 10% в капитале компании диетического питания и похудения Weight Watchers. После того, как об этом стало известно, курс акций взлетел на 105%.

amorez.com Телеведущая Опра Уинфри

В результате телеведущая увеличила свое состояние на $45 млн.

Опра Уинфри приобрела акции по цене $6,79 за штуку. К закрытию торгов 19 октября их курс увеличился до $13,92.

Специалисты отмечают, что нынешний интерес к акциям Weight Watchers вызван не только фактом их приобретения Опрой Уинфри, но и долгосрочной перспективой роста.