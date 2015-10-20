Москва, 20 октября, 2015, 11:08 — ИА Регнум. За 2015 год продажи брендов Maserati, Ferrari и Bentley в России сократились, несмотря на общий рост продаж в люксовом сегменте.

kras3d.ru Maserati.

За 9 месяцев 2015 года падение продаж люксовых марок Maserati и Bentley упали более чем на 10%, а Ferrari — на 58%, сообщает «Автостат».

Только 16 эксклюзивных спортивных автомобиля Ferrari были проданы в России за 9 месяцев 2015 года, из них 14 остались в Москве и области, один отправился в Санкт-Петербург, а другой — в Екатеринбург. Две самые популярные модели в этом году: спортивный хетчбек Ferrari FF мощностью 660 л.с. и спорт-купе Ferrari F-12 Berlinetta мощностью 740 л.с., которые стоят более 20 млн. рублей.

Большинство автомобилей Maserati также осталось в Москве (44 шт.) и Московской области (5 шт.). Девять машин отправились в Санкт-Петербург, три в Воронежскую область и одна в Благовещенск. Стоимость автомобилей Maserati начинается от 6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобилей, продажи такой люксовой марки, как Bentley, за 2015 год сократились на 12%.

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По словам экспертов, в целом на рынке люксовых автомобилей наблюдается положительная динамика. В большей степени это происходит за счет вывода на российский рынок новой модели Mercedes — Maybach S-Class.

Напомним, падение российского авторынка за 2015 год составляет 33%. Лидерами продаж стали бюджетные автомобили российских и японских марок.