Москва, 20 октября, 2015, 11:00 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) занимается разработкой единых правил для торговли продуктами питания на уличных точках, пишет «Коммерсантъ».

diary.ru/~alkrylov Уличный фаст-фуд.

Отмечается, что такая необходимость возникла в связи с тем, что работа по производству и продаже фастфуда регламентируется разными юридическими документами. Производство продуктов питания регламентируется одними нормами СанПиН, продажа — другими.

Уточняется, что продавцы уличного фастфуда вписываются только в нормы по продажам, а показателям СанПиН они соответствовать не могут. В частности, это связано с тем, что уличные точки не всегда подключены к канализации, водопроводу и к источнику достаточной электрической мощности.

Отмечается, что новые правила помогут успешной работе компаний, развивающих сети фастфуда, таких как «Стардогs!» и «Крошка-картошка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова не рекомендовала гражданам Российской Федерации употреблять роллы и суши, так как они содержат сырую рыбу.

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