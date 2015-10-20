Москва, 20 октября, 2015, 10:44 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке выгодна России и США, потому что нефть в условиях войны не будет дешеветь, а вот Европа и Китай в этой ситуации проигрывают. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил журналистам в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он полагает, что мы неправильно понимаем действия США на Ближнем Востоке. «Мы их упрекаем за то, что они не дают нам адреса баз ИГИЛ для уничтожения. И нас упрекают они, что мы уничтожаем, может быть, не всегда тех, кого бы они хотели, потому что у них есть свои любимчики. Так вот они, наверное, в чем-то правы, США — они имитируют борьбу с ИГИЛ, с тем, чтобы для себя извлечь пользу. Наверное, и нам выгодно, чтобы там длилось все лет 20−30», — предположил Жириновский.

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Лидер ЛДПР подчеркнул, что российские интересы всегда должны быть на первом месте. «Мы прогоним там 100 тысяч летчиков, которые получат боевой опыт, оборудуем нужные нам базы, Европа будет вся на крючке изнывать, вся будет в шлагбаумах, в колючей проволоке, и тем самым это понизит ее влияние на мировые процессы. Нефть не будет дешеветь, когда война, нефть всегда дорожает — это по Китаю ударит. То есть от ситуации на Ближнем востоке выигрывают только две страны — Москва и Вашингтон. Поэтому, когда мы критикуем американцев, — я считаю, можно критиковать и нужно — нам выгодна тактика такой формы борьбы с ИГИЛ, чтобы наши интересы были на первом месте», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что наши интересы — это «иметь полигон для всей армии, чтобы она имела боевой опыт». «Это глубинный процесс, который, может быть, не все понимают. Здесь мы должны свой спектакль играть. Американцы свой, мы свой. Американцы выигрывают и мы. Проигрывает Европа и Китай», — заключил Жириновский.