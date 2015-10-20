Токио, 20 октября, 2015, 10:44 — ИА Регнум. Полиция Японии арестовала одного из руководителей крупнейшего клана якудза «Ямагути-гуми» Кэндзи Эгути. Арест произведен по подозрению в создании фиктивных структур, которые использовались как прикрытие для совершения незаконных сделок, сообщает Kyodo.

gotranslate.xyz Якудза

Миссия ареста состоит не только в наказании мошенников, а в основном в упреждении кровопролитной войны между мафиозными группировками Японии. Для этого полиции необходимо ослабить «Ямагути-гуми». Арест лидера возможно поможет в достижении этой цели.

В самом начале осени в «Ямагути-гуми» произошел раскол. Часть якудза, три тысячи человек, нашли себе нового лидера и стали действовать самостоятельно.

В результате этих событий в японской полиции предполагают начало войны за сферы влияния. Поэтому начались аресты. Еще первого октября за решетку отправились 29 мафиози, теперь настал черед главы организации.

Раскол в «Ямагути-гуми» уже происходил. В 1980 году после этого случилось около 300 убийств. Жертвами которых стали не только члены клана якудза, но и невинные граждане.