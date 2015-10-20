Санкт-Петербург, 20 октября, 2015, 13:29 — ИА Регнум. Один из разработчиков Генплана развития Ленинграда — Петербурга с 1985 года, директор ГУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга» Юрий Бакей рассказал корреспонденту ИА REGNUM о прошлом и будущем пространственном развитии города.

Автор фото Роман Малышев Юрий Бакей

Мы совершенно не предполагали, что Петербург так вытянется! — говорит Юрий Бакей. — Никто не планировал в 2005 году, когда принимался нынешний Генплан, что на стыке с Ленинградской областью будет такое количество многоэтажек, и уж, конечно, никто не предполагал строительства бизнес-центра для «Газпрома» («Охта-центр», переименованный позже в «Лахта-центр») ни напротив Смольного, ни в нынешнем месте — в стороне от исторического центра на берегу Финского залива.

ИА REGNUM: Юрий Константинович, а что предполагалось? Как должен был расти Санкт-Петербург? И плохо ли то, что сейчас происходит?

Расти предполагалось за счет совокупности факторов — реконструкции старого фонда, нового строительства, намыва. К 2015 году планировалось создать до 1000 га намывных территорий. Если сложить намытые земли на Васильевском острове, на Крестовском да еще Сестрорецк и намыв на Бронке, то получатся примерно те самые 1000 га, но предполагалось, что все это будет жилье. Ведь один из главных показателей развития любого города — обеспеченность граждан жилым фондом. В Петербурге к 2015 году, по расчетам десятилетней давности, на каждого жителя должно приходиться 25 кв. м жилья, а у нас приходится — 24,9 кв. м, то есть план фактически выполнен. Хотя население растет быстрее расчетов.

Правда, все забывают, что появлению Генплана предшествовали 1990-е годы, когда в течение десятилетия жилье вообще не строилось.

ИА REGNUM: Но план по жилым метрам выполнен как раз за счет многоэтажек в спальных районах?

Да, и в итоге город вытянулся. Плюс Ленинградская область разрешает строить в приграничных районах многоэтажки: экономически для области это выгодно, только живут там чаще всего петербуржцы, и главное — это катастрофически давит на Петербург. Инженерная инфраструктура на этих территориях отсутствует. Ну, не планировался такой бурный рост жилья на окраинах города, потому и инженерия, и строительство развязок, вылетных трасс и в целом — дорог не синхронизированы со строительным процессом.

Хотя нельзя забывать и о том, что именно за последние десять лет мы закончили кольцевую автодорогу (КАД) вокруг Петербурга — колоссальный проект, который прорабатывался еще с 1970-х годов, (мы же были единственным в мире городом-многомиллионником, у которого не было дорожного кольца). Лет 30 ушло на преодоление всевозможных тормозов и барьеров, в том числе финансовых, пока, наконец, строительство не началось. А сейчас мы уже не представляем себя без КАД. В ближайшее время точно так же не будем представлять город без Западного скоростного диаметра — он тоже был в проектах Генплана конца 1970-х годов, только назывался по-другому. Кстати, еще в советское время была очевидна и необходимость автомобильного объезда исторического центра города — магистраль непрерывного движения, поэтому в каждый Генплан в ожидании финансирования закладывались реконструкции набережных и строительство новых развязок — и только сейчас постепенно это становится реальностью.

ИА REGNUM: Получается, что в целом перспективы транспортного развития Петербурга не поменялись? И сейчас уже надо закладывать стратегические идеи, которые сработают через 20−30 лет?

А вот это вопрос… Сначала надо осмыслить, каким мы хотим видеть город через 20−30 лет? Градостроители всегда понимали Ленинград — Петербург как город создания компетенций. Это фраза Валентина Федоровича Назарова (академик архитектуры, автор трех Генеральных планов Петербурга), точно описывающая, что есть в этом городе. Культурная столица — это ведь не только средоточие высших учебных заведений, полезных для страны. Это и выходцы из этих заведений, которые составляли и продолжают составлять основу петербургских НИИ и конструкторских бюро в самых разных сферах экономики. И, конечно, это и музеи, и Академия художеств, и Эрмитаж — культура и наука в этом городе одно целое. Такая полифония как раз и формирует центр создания компетенций. Отрадно, что об этом сейчас заговорили с высоких городских трибун — есть надежда на преемственность в смысле непрерывности развития города.

ИА REGNUM: Давайте вернемся к новым магистралям…

Ответ на вопрос, как развивать транспортный каркас города, тоже напрямую связан с проблемой, «что есть и каким быть Петербургу». Поэтому в конце октября начнется и весь следующий год продлится инициированная городской администрацией серия дискуссий с различными группами экспертов о том, каким они видят город и составляющие его развития.

Например, по транспортному каркасу возможны варианты — существуют, как минимум, две концепции строительства второй кольцевой дороги: даешь по «бетонке» по дальней от Петербурга стороне нынешней кольцевой — это один вариант, но в городе от этого ничего не поменяется. А второй вариант — объединить приближенные к центру трассы, которые позволят Ленинградской области связать между собой крупные административные центры вокруг Петербурга — Всеволожск, Гатчину и другие. Город, соответственно, получит свой выход на эту магистраль — тогда быстрее и удобнее будет выйти на кольцо и проехать в интересующие точки. А уж какой вариант выбрать, впрямую зависит от вектора развития деловых функций Петербурга.

ИА REGNUM: То есть бесконечные бизнес-центры, открывавшиеся в последние годы, будут востребованы?

Не только нынешние бизнес-центры, но и так называемый серый пояс, то есть промышленные предприятия, которые опоясывают исторический центр, охраняемый ЮНЕСКО.

«Серый пояс» — это, безусловно, будущая деловая зона, только предпосылок к реализации этого проекта пока немного. Законодательства нет. Ведь «серый пояс» возник оттого, что в отличие от большинства европейских городов в послевоенном Ленинграде заводы не выносили за пределы города (у нас об этом заговорили только в 2000-х годах, а в Европе 1950−1960-х годов процесс уже вовсю шел), а восстанавливали и модернизировали на том же месте, где они и стояли. Сегодня надо понять, что происходит с каждым из предприятий «серого пояса», какие у него перспективы, и что в этой связи нужнее городу. Что будет с промышленностью, а ведь многие заводы реально работают, — нельзя же просто их закрыть и начать перемещать за пределы города? Где будет трудиться население, которое за ближайшие десять лет, по прогнозам, вырастет в Санкт-Петербурге еще на 1 млн 100 тысяч человек? Чтобы начать отвечать на эти вопросы, нужно провести инвентаризацию имеющихся предприятий — процесс идет, но не быстро.

ИА REGNUM: Тогда надо ставить вопрос и о судьбе нашего уникального исторического центра, планировочная структура которого находится под охраной ЮНЕСКО…

Как сказал недавно архитектор Никита Явейн (в 1990-х годах председатель петербургского комитета по использованию и охране памятников), попытка закрутить гайки (в ситуациях с реставрацией-реконструкцией и приспособлением исторических зданий под современное использование — прим. ИА REGNUM), которую мы сегодня наблюдаем, приводит к тотальной остановке. Но чтобы понять, что все остановилось, нужно время.

На мой взгляд, любые кризисные явления, приостанавливающие процесс, в том числе в девелопменте, надо использовать для осмысления и выработки единых правил — когда наступит время двигаться, всем должно быть понятно, куда мы двигаемся, с какой скоростью, что можно делать в городе, а что нельзя. И мы сейчас именно в таком времени и находимся.

Если и дальше запрещать девелоперам приспосабливать здания под современные функции, то государству придется самостоятельно реконструировать гигантский исторический фонд недвижимости. Но оно, скорее всего, будет не в состоянии нести эту ношу.

Нужно найти компромисс и в методах реконструкции, и в приспособлениях зданий, и в объемах, и в будущей открытости для посещений. Ведь лучшие архитектурные ансамбли Петербурга появились не на пустом месте, ради них сносились целые кварталы. Мы об этом забываем, глядя сегодня на эти шедевры мирового уровня. Но вот в последнее время никаких знаковых, прорывных архитектурных проектов не видно. Может быть, накапливаются силы для качественного прорыва в светлое будущее.

Для справки.

Концепция нового Генплана Петербурга до 2030 года должна быть представлена в конце 2016 года. Параллельно в 2016 году планируется разработка совместной с Ленинградской областью единой градостроительной концепции. В течение 2017 года новый Генплан будет разрабатываться, согласовываться, обсуждаться на общественных слушаниях, приниматься на правительстве, а в завершение будет представлен на утверждение Законодательного собрания города.