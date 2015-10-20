Красногорск, 20 октября, 2015, 10:36 — ИА Регнум. В связи с серией убийств в Красногорске полиция Москвы и области работает в усиленном режиме. В настоящий момент продолжаются мероприятия, предусмотренные планом «Перехват» для розыска подозреваемого — Амирана Георгадзе, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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По данным правоохранительных органов, одним из мотивов, толкнувших красногорского стрелка на совершенное им преступление, могла стать девальвация рубля.

«По некоторым данным, предпринимателю Георгадзе был выделен земельный участок под застройку в Красногорском районе Подмосковья», — сообщили в полиции. Между тем в скором времени это решение было признано прокуратурой незаконным, и землю у бизнесмена пришлось изъять. «Однако средства ему были возвращены в рублях. Рубль за время бюрократических и административных процедур сильно обесценился, в результате чего Георгадзе остался внакладе», — сообщили в правоохранительных органах, передают «Вести».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября первый заммэра Красногорска Юрий Караулов и руководитель Красногорских электросетей Георгий Котляренко были расстреляны на рабочем месте местным бизнесменом Амираном Георгадзе.

Как стало известно позже, скрываясь от полиции, подозреваемый застрелил скутериста. В ходе обыска жилья Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы — Трестана Закаидзе, партнера Георгадзе по бизнесу.

Утром 20 октября стало известно, что водитель Георгадзе Шота Элизбарашвили сдался правоохранительным органам и рассказал о последовательности убийств. Пока он находится в статусе свидетеля.

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Также стало известно, что в здании администрации Красногорского района усилили охрану. Эти меры связаны с тем, что Георгадзе планировал покушение на главу Красногорского района.

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