100% призывников эстонского батальона не прошли наркотест
Таллин, 20 октября, 2015, 10:29 — ИА Регнум. Впервые за 15-летнюю историю проведения обязательных тестов на наркотики среди призывников Куперьяновского батальона Сил обороны Эстонии тест показал 100%-ный положительный результат. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на министерство обороны страны.
Тест был проведен на 77 молодых людях, которые, отмечает издание, добровольно пошли на его проведение. По результатам теста выяснилось, что 90% призывников употребляли марихуану, а 10% — амфетамин.
Отмечается, что, в соответствии с эстонским законодательством, наркозависимых людей освобождают от службы в армии, однако если эта наркозависимость не выявлена, то в силах обороны страны служат даже те, в крови которых обнаружены следы наркотических веществ.