Таллин, 20 октября, 2015, 10:29 — ИА Регнум. Впервые за 15-летнюю историю проведения обязательных тестов на наркотики среди призывников Куперьяновского батальона Сил обороны Эстонии тест показал 100%-ный положительный результат. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на министерство обороны страны.

Цитата из к/ф «Укуренные». Реж. Томми Чонг. 1978. США Man!

Тест был проведен на 77 молодых людях, которые, отмечает издание, добровольно пошли на его проведение. По результатам теста выяснилось, что 90% призывников употребляли марихуану, а 10% — амфетамин.

Отмечается, что, в соответствии с эстонским законодательством, наркозависимых людей освобождают от службы в армии, однако если эта наркозависимость не выявлена, то в силах обороны страны служат даже те, в крови которых обнаружены следы наркотических веществ.