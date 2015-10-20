Донецк, 20 октября, 2015, 10:20 — ИА Регнум. В Министерстве доходов и сборов ДНР опровергли наличие приказа в отношении предпринимателей, в котором было прописано требование перечислить денежные средства для проведения местных выборов в республике.

getfut.ru Деньги.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДНР, об этом 19 октября заявила представитель Министерства доходов и сборов ДНР Елена Булыга.

«Мы тоже получили сегодня эти документы… Что касается ссылки на приказ, изданный якобы нашим министерством, я могу сказать, что, во-первых, под этим номером и датой у нас зарегистрирован абсолютно другой приказ, во-вторых, сделав анализ и экспертизу данного приказа, я могу сказать, что он распечатан не на бланке Министерства доходов и сборов ДНР. Прочитав содержание данного «приказа», любой выпускник юридического вуза скажет, что это фейк и подделка, и писал его человек неграмотный, без юридического образования», — сказала Булыга.

По ее словам, единственным документом, который регламентирует уплату налогов и сборов в ДНР, является Временное положение о налоговой системе ДНР.

«Я не могу понять, что преследовало руководство Украины или тот, кто давал задание формировать такие документы. Возможно, в связи с тем, что Российская Федерация потребовала уплату долгов, Украина решила таким образом найти дополнительный источник доходов для погашения долга из-за нехватки средств в своем бюджете», — предположила Булыга.

Она также не исключила взаимосвязь между появлением фейковых писем с вводом в ДНР запрета на деятельность беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

«Я думаю, что эти события могут быть взаимосвязаны между собой. Я не могу судить как эксперт, только следствие сможет установить связь между ними. Но если включить логику и, зная, что происходило на Украине до военных действий, с кем Курченко работал, все фирмы и олигархов, с которыми он взаимодействовал, можно проследить логическую цепочку между этими событиями и теми деньгами, которые хотели вывезти с территории республики», — подытожила Булыга.

ИА REGNUM напоминает, что согласно указу премьера ДНР Александра Захарченко, местные выборы в республике были перенесены на апрель 2016 года.