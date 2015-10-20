Берн, 20 октября, 2015, 10:15 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из 23 кандидатов на «Золотой мяч» — премия лучшему футболисту 2015 года. Об этом сообщается на официальном сайте футбольной организации.

sport-xl.org Золотой мяч. FIFA.

В данный список вошли 6 игроков каталонской «Барселоны» (Неймар, Лионель Месси, Андрес Иньеста, Хавьер Маскерано, Иван Ракитич, Луис Суарес), 5 футболистов мадридского «Реала» (Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Тони Кроос, Хамес Родригес) и 5 игроков мюнхенской «Баварии» (Томас Мюллер, Роберт Левандовски, Артуро Видаль, Мануэль Нойер, Арьен Роббен).

Кроме того, на «Золотой мяч» претендуют: трое футболистов «Манчестер Сити» (Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне, Яя Туре), один представитель английского «Челси» (Эден Азар), один — «ПСЖ» (Златан Ибрагимович), футболист туринского «Ювентуса» (Поль Погба) и игрок английского «Арсенала» (Алексис Санчес).

Три финалиста станут известны 30 ноября, а сам «Золотой мяч» будет вручён 11 января.

Напомним, в 2014 г. «Золотой мяч» получил португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.