Киев, 20 октября, 2015, 10:14 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» предлагает желающим свои газотранспортные мощности для импорта газа из Европы.

hvylya.net Газовые трубы

С соответствующим заявлением выступила пресс-служба украинской компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

«С целью обеспечения стабильного снабжения природного газа на Украину и увеличения конкуренции на внутреннем рынке торговли газом, НАК «Нафтогаз Украины» приглашает заинтересованные компании к использованию свободных газотранспортных мощностей, забронированных «Нафтогазом» в пункте Будинце на украино-словацкой границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Нафтогаз» предлагает компаниям, желающим импортировать природный газ из Европы на Украину словацким маршрутом, обратиться для обсуждения условий использования свободных мощностей.

Другие подробности не уточняются.

Ранее в Киеве заявили, что Украина не намерена уменьшать поставки газа из Словакии в связи с парафированием трехстороннего протокола, который фиксирует условия поставок российского газа в зимний период, и началом поставок топлива из России.

В сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что объем реверса природного газа из ЕС на Украину может быть увеличен до величины примерно 14,5 млрд куб. м ежегодно.