Ногинск, Московская область, 20 октября, 2015, 10:20 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении экс-начальника полиции подмосковного Ногинска Ильи Юхмана, сына экс-начальника ГУВД Московской области генерала Юрия Юхмана, было закрыто решением ГСУ СКР по Московской области «за отсутствием состава преступления», пишет сегодня, 20 октября, газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

kakprosto.ru Уголовное дело.

Напомним, в конце июля с Юхмана сняли обвинение в незаконном обороте наркотиков, а статья о превышении должностных полномочий была изменена на более легкую.

По информации источника издания в полиции, решение о прекращении уголовного делопроизводства последовало после смены следственной бригады, которая вела дело, а также вмешательства прокуратуры.

Адвокат экс-полицейского Владимир Жеребенков сообщил, что решение о закрытии уголовного дела в установленный законом срок обжаловано прокуратурой не было, поэтому оно уже вступило в законную силу. Жеребенков не стал сообщать о дальнейших шагах своего подзащитного, однако, по информации источника газеты, Илья Юхман уже потребовал восстановить его в прежней должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СК возбудил уголовное дело в отношении майора два года назад. В июле 2015 года Юхману было предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Юхман пользовался автомобилем, который ранее был изъят по делу об угоне.