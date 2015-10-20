Киев, 20 октября, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Сегодня в эфире украинского «5 канала» Юрий Тандит, советник главы Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил, что на сегодня пропавшими без вести числятся 800 военнослужащих страны.

forum.vgd.ru Братские могилы.

Тандит заявил, что ведомство работает над поисками и возвращением домой военных. Также по его словам, на территории, находящейся под контролем ополченцев, — тела 400 военнослужащих Украины.

«Мы не закончим эту кампанию пока не найдем последнего. И если это мертвые ребята, они должны быть похоронены согласно нашим христианским традициям, мы должны их передать близким», — сообщил советник главы СБУ.