Санкт-Петербург, 20 октября, 2015, 10:11 — ИА Регнум.



eg.ru Памятник воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат»

Эстонские портовики надеются на Шёлковый путь

«Шелковый путь должен связать не Китай и Россию, а Китай и Европу, мы предлагаем для этого порт Силламяэ», — заявил на минувшей неделе председатель совета крупнейшего эстонского частного порта Тийт Вяхи, сообщает портал The Baltic Course.

Сейчас, по словам Вяхи, над этим проектом работают Латвия и Литва. «Я бы призвал и эстонских министров заняться им», — сказал председатель совета порта Силламяэ. Он также отметил, что Эстония в силу своего географического положения имеет возможность предоставлять логистические услуги.

Напомним, что владельцами порта в северо-восточной Эстонии являются петербургские предприниматели Андрей Катков, Евгений Малов и бывший премьер Эстонии Тийт Вяхи. Два терминала порта на 100% — российские. Это ВСТ (Baltic Chemical Terminal), который принадлежит концерну «Акрон», и «Танкхем», владельцем которого является крупнейший российский производитель минеральных удобрений ОАО МХК «ЕвроХим». Кроме того, терминалы Silsteve, которые занимаются контейнерами, генеральными грузами, перевалкой новых автомобилей и грузов ро-ро, на 50% принадлежат российским владельцам. Грузооборот порта Силламяэ в 2014 году вырос на 10,6% и составил 7,46 млн тонн.

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Российские порты Балтики с начала года перевалили 171, 4 млн тонн грузов

Грузооборот портов Балтийского бассейна в январе-сентябре 2015 года составил 171,4 млн тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации морских торговых портов России. Усть-Луга увеличила перевалку грузов на 15,6% до 64,9 млн тонн. Грузооборот порта Приморск составил 43,8 млн тонн (+5,2% к прошлогодним показателям). Объёмы перевалки грузов в Большом порту Санкт-Петербург сократились на 16% до 38,9 млн тонн. Грузооборот порта Высоцк составил 13,2 млн тонн (минус 2,8% к показателям 2014 года).Порт Калининград обработал на 6,9% меньше грузов, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот морской гавани составил 9,6 млн тонн.

Оборот контейнеров в портах Балтийского бассейна России в январе-сентябре 2015 года упал на 30,6% относительно аналогичного периода прошлого года — с 2,14 до 1,48 млн TEU, пишут «Морские вести России». Как отмечает издание, темпы падения контейнерооборота бассейна постепенно снижаются: в январе-июне — 32,1%, в январе-августе — 30,9%, в текущем периоде — 30,6%.

Отрицательная динамика перевалки контейнеров в январе — сентябре отмечена во всех морских гаванях Балтийского бассейна. Контейнерооборот Большого порта Санкт-Петербург сократился на 28% до 1,29 млн TEU, порта Калининград — на 51,9% до 125,98 тыс. TEU. Перевалка контейнерных грузов в порту Усть-Луга упала на 19% и составила 65,57 тыс. TEU.

Россия забудет «Бронзового солдата»?

Нынешняя внешнеполитическая конъюнктура может заставить Россию переориентировать часть грузов, идущих через латвийские морские гавани, на порты Эстонии. Об этом в интервью латвийскому порталу Delfi заявил министр сообщений Латвии Анрийс Матисс. «На днях я получил сигнал из России: есть риск, что некоторые товары, сегодня идущие через Латвию, могут перекочевать в эстонские порты. В свое время туда были вложены крупные российские инвестиции, которые «заморозились» более чем на 10 лет, в связи с историей «Бронзового солдата» (варварский перенос памятника воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат» произошел в апреле 2007 года — прим. ИА REGNUM). На негативном политическом фоне российский транзит через Эстонию остановился», — сказал Матисс. Теперь, по словам министра, «против Латвии могут использовать более свежие политические моменты», чтобы перенаправить часть российского транзитного грузопотока в эстонский порт Палдиски.

«Бывает, что некоторые события посвежее позволяют забыть происшествия, которые были десять лет назад. И наша задача сделать все, чтобы урегулировать политические риски и дать возможность бизнесу найти экономически выгодные пути», — отметил Матисс.

Белоруссия и Польша вместе работают над проектом нового контейнерного поезда «Волот»

Новый контейнерный поезд «Волот» планируют пустить железнодорожники Беларуси и Польши в сообщении порт Гданьск — Белоруссия и далее. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела экспортно-импортных и внутриреспубликанских перевозок службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги Вячеслава Санжаровского.

По словам Санжаровского, белорусская сторона уже предоставила соответствующие конкурентоспособные тарифные условия на данные перевозки по территории Белоруссии и определила единую комплексную ставку. Польские партнёры еще продолжают работу по определению аналогичной единой ставки с учетом портовых сборов и непосредственно железнодорожного тарифа по территории Польши. «В связи с тем, что сейчас польская сторона не может определиться, кто будет выступать единым оператором поезда, обеспечивать координацию проекта по схеме «порт-перевозчик» и предоставить единую ставку от порта Гданьск до границы с Беларусью, проработка данного проекта с бизнес-сообществом немного сдерживается», — констатировал специалист.

Как подчеркнул Санжаровский, реализация нового проекта позволит Белоруссии увеличить объем грузоперевозок и внести свою лепту в развитие товарооборота между странами. «Также мы рассчитываем, что контейнерный бизнес получит дополнительное развитие в рамках проекта Экономический пояс Шелкового пути», — отметил представитель БЖД.