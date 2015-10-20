Ростов-на-Дону, 20 октября, 2015, 10:06 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону студенты донских вузов увековечат легендарную ливерпульскую четверку. Создание памятника группе The Beatles инициировал ростовский бизнесмен Евгений Маевский. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 20 октября, уже подобрано место для воздвижения мемориала — на углу ул. Пушкинской и пр. Соколова.

marstour.kz Памятник английской рок-группе The Beatles, установленный в Алма-Ате на горе Кок-Тюбе.

Примечательно, что неподалеку от этого места находится бар, интерьер которого оформлен в стиле «битлов». Даже название паба подобрано в честь лондонской улицы, звукозаписывающей студия в Лондоне, а самое главное — 11-го по счету студийного альбома The Beatles.

Первый пробный вариант накануне оценил телеведущий Дмитрий Дибров. Он побывал в одном из ростовских вузов, где ему и автору идеи установки памятника был представлен макет молодого художника Сергея Исакова. Но до принятия окончательного решения времени достаточно — повторная встреча с молодыми скульпторами назначена через месяц. За этот период к проекту подключатся студенты и других вузов.

Отметим, что в донской столице расположены памятники архитектуры, археологии, монументального искусства и воинской славы. Например, на ул. Пушкинской увековечены имена Александра Сергеевича, в честь которого названа аллея, таганрожца Антона Павловича Чехова, а также всенародно любимого барда Владимира Высоцкого.

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