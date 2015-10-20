Вашингтон, 20 октября, 2015, 09:57 — ИА Регнум. Сегодня стало известно, что NASA запустило ресурс, при помощи которого можно будет каждый день наблюдать за солнечной стороной Земли с расстояния 1,5 миллиона километров.

epic.gsfc.nasa.gov Земля.

Речь идет о сайте epic.gsfc.nasa.gov, который разработали в американском космическом агентстве, на котором будут публиковать фото со спутника DSCOVR.

19 октября на официальном сайте NASA сообщили, что на новом ресурсе ежедневно будут публиковать около 12 цветных снимков, таким образом, можно будет рассмотреть планету в разных ракурсах. Такая возможность у землян появилась благодаря камере, установленной на спутнике DSCOVR, она делает серию примерно из 10 фото в различных частях спектра с очень короткой выдержкой 20−100 миллисекунд, потом из этих снимков собираются цветные изображения. Снимки Земли на сайте, запущенном NASA, будут публиковать с интервалом 1−2 часа.

Отметим, что этот спутник запустили еще в феврале этого года для наблюдения за атмосферой Земли и солнечным ветром. DSCOVR располагается в точке на линии Земля — Солнце. Так, наша планета всегда повернута к нему стороной, которая освещается Солнцем.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре этого года национальное американское космическое агентство выложило на своем официальном сайте более 8,4 тыс. снимков высокого разрешения, которые были сделаны в ходе миссии NASA на Луне под названием «Апполон». В результате этой программы прошла первая в истории Земли высадка человека на Луну.

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