Красногорск, 20 октября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. Явившийся с повинной Шота Элизбарашвили, давший показания по делу об убийствах 19 октября в городе Красногорске (Московская область), в настоящее время находится в статусе свидетеля преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

novayagazeta-ug.ru Убийство

Уточняется, что с Элизбарашвили работают следователи, свидетель продолжает давать показания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель, охранник и сообщник бизнесмена Амирана Георгадзе, который 19 октября застрелил чиновников красногорской администрации, Шота Элизбарашвили воспроизвёл хронику преступлений.

Георгадзе застрелил сначала чиновников Красногорска, после чего та же участь постигла компаньона по бизнесу.

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