Москва, 20 октября, 2015, 09:30 — ИА Регнум. Экономика Российской Федерации начала восстанавливаться в сентябре текущего года, а пик спада пришелся на летние месяцы. Об этом заявил глава Минэкономики Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос в программе «Познер» на «Первом канале».

Дарья Антонова. ИА REGNUM Алексей Улюкаев.

«Мы достигли пика летом этого года, — отметил министр. — В июне этого года мы достигли низшей точки. Июнь к июлю (рост ВВП) — ноль, июль к августу — ноль, август к сентябрю — ноль, а сентябрь к августу — 0,3%».

Однако, по словам Улюкаева, рядовые граждане и компании пока не почувствуют на себе оживления экономики.

«Мое глубокое убеждение, что падать дальше мы не будем, вопрос в том, насколько быстро или медленно мы будем вставать, — сказал глава Минэкономики. — Пока ощущение, что вставать мы будем довольно медленно».

При этом, отвечая на вопрос, почему РФ не удалось избежать кризиса, Улюкаев заявил, что власти страны «не смогли вовремя найти ответы на те вопросы, которые ставила жизнь».