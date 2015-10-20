Вашингтон, 20 октября, 2015, 09:28 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама поздравил командира экипажа МКС Скотта Келли с рекордным пребыванием на орбите по сравнению с другими американскими пилотами, сообщала пресс-служба NASA.

cmtt.ru Командир экипажа МКС Скотт Келли

Уточняется, что 16 октября — это 383-й день пребывания рекордсмена на МКС. Таким образом, он обошёл предыдущий рекорд, который был поставлен его коллегой и соотечественником Майком Финке.

Обама поздравил Келли по телефону. Келли ответил, что рекорды нужно ставить, а потом преодолевать их новыми рекордами.

«Рекорды для того и ставятся, чтобы их потом можно было побить», — сказал он.

Келли отметил, что самочувствие его отличное и что он настроен на дальнейшую работу.

«Я чувствую себя потрясающе. Чувствую, что я давно здесь, а впереди еще долгий путь», — сказал Келли.

Напомним, что в настоящее время на борту пилотируемой орбитальной станции МКС работает экипаж из российских космонавтов Сергея Волкова, Михаила Корниенко, Олега Кононенко и астронавтов Скотта Келли (США), Челла Линдгрена (США) и Кимия Юи (Япония).

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