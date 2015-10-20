Ханты-Мансийск, 20 октября, 2015, 09:30 — ИА Регнум. На заседании Центральной избирательной комиссии РФ 19 октября был передан мандат депутата Госдумы шестого созыва кандидату из федерального списка ЛДПР Владимиру Сысоеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦИК.

t-i.ru Владимир Сысоев

Напомним, решение о назначении вице-спикера думы ХМАО принято на заседании высшего совета партии ЛДПР, который состоялся 15 октября в Москве. Владимир Сысоев займет место депутата Госдумы Сергея Калашникова, который переходит на работу в Совет Федерации.

Владимир Сысоев имеет многолетний парламентский опыт. С марта 2007-го по апрель 2011 года он — депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, руководитель депутатской фракции ЛДПР Тюменской областной думы четвертого созыва. Член комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам. С марта 2011-го до сегодняшнего момента Сысоев — депутат, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, руководитель депутатской фракции ЛДПР ХМАО пятого созыва.

Кроме того, 16 октября Виктор Пичугов, представляющий парламент Ханты-Мансийского округа, заявил, что покидает Совет Федерации по собственному желанию. Отметим, решение о новом сенаторе может принять Законодательное собрание Югры. В парламенте автономного округа пока не назвали дату рассмотрения вопроса.

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