Москва, 20 октября, 2015, 09:22 — ИА Регнум. Сегодня в интервью Defense News генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками США в Европе, заявил, что высокая маневренность российских военных сил и недостаток разведданных у США — «не очень хорошее сочетание», что не может не беспокоить американского генерала.

medialeaks.ru Вице-спикер РФ Дмитрий Рогозин

На это сообщение колко ответил вице-спикер РФ Дмитрий Рогозин:

«А нас не беспокоит, что его это беспокоит», — заметил он.

Отметим, Бен Ходжес в ходе интервью также подчеркнул, что при потенциале войск, которые РФ сконцентрировала в Калининграде, Россия может заблокировать доступ в Балтийское море для США, если это понадобится. Перекрыт проход для американских войск может быть и в Черное море, так как у РФ если для этого мощный потенциал, заметил генерал.

Далее Ходжес рассказал о новых зонах, в которые может перекрыть доступ РФ: «зону площадью в четверть Средиземного моря» при помощи размещённых в Сирии систем противоракетной обороны. При этом командующий сухопутными войсками США в Европе заявил, что так не стоит действовать стране, желающей быть ответственным партнером мирового сообщества.