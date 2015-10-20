Москва, 20 октября, 2015, 09:19 — ИА Регнум. Жителей России, которые за год ни разу не брали больничный, предложено поощрять дополнительными днями оплачиваемого отпуска. Письмо с просьбой рассмотреть такую идею в Минтруда РФ направил член Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, не болеющие сотрудники должны отдыхать на три дня дольше остальных. Такая мера может мотивировать жителей РФ вести здоровый образ жизни, пишут «Известия».

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«Нужно обратить внимание на необходимость стимулирования здорового образа жизни. В том числе путем предоставления работодателям налоговых льгот, а также дополнительных дней к отпуску тем работникам, которые не болели в течение года», — сообщается в письме министру труда Максиму Топилину. В пресс-службе Минтруда сообщили: «При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке».

Вице-президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Жарков считает, что вопрос о дополнительных днях отпуска стоит оставить на усмотрение работодателей. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский думает, что экономические стимулы не заставят граждан вести здоровый образ жизни.