Волгоград, 20 октября, 2015, 09:15 — ИА Регнум. Волгоград возвращается к единовластию. Решение о том, что должности главы города и главы администрации (так называемого сити-менеджера — прим. ИА REGNUM) будут объединены, было принято горожанами накануне, 19 октября, на публичных слушаниях по проекту решения Волгоградской городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города-героя Волгограда». Примечательно, что на слушаниях присутствовали всего 36 человек, которые и вынесли такое важное для города-миллионника решение, пишет «СоцИнформБюро». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, проект решения был одобрен участниками публичных слушаний при одном воздержавшемся, еще один участник высказался против поправок в Устав.

volganet.ru Администрация Волгоградской области.

В настоящее время, согласно Уставу, полномочия управления городом разделяются между сити-менеджером и главой Волгограда. Последний избирается из числа депутатов и становится не только руководителем города, но также и председателем в думе. А глава администрации назначается на контрактной основе по результатам конкурса. После внесения изменений, которые депутаты намерены принять уже на ближайших заседаниях, руководство Волгограда будет представлено одним должностным лицом, избирать которого также будут городские депутаты из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатов.

Как пояснила председатель комитета по местному самоуправлению Волгоградской городской думы Ирина Карева, новый порядок формирования власти в городе определил региональный закон «О некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления в Волгоградской области», принятый 1 июля текущего года. Он и дал субъектам РФ полномочия установить для формирования власти в муниципальных образованиях одну из предложенных моделей.

«Это совершенно новый порядок избрания главы Волгограда, который стремится к принципу единоначалия», — подчеркнула Ирина Карева.

Теперь мэр будет один, как раньше. Только избираться высшее должностное лицо города будет не всенародно, а думой на основании результатов конкурса. То есть, новому главе областного центра предстоит пройти через два демократических фильтра — конкурсную комиссию и Волгоградскую городскую думу.

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В Волгограде назначен врио сити-менеджера

Отметим, что новый порядок избрания мэра будет применяться после истечения срока полномочий действующего главы Волгограда. Однако этот процесс может и ускориться, если полномочия действующего мэра прекратятся досрочно.

Напомним, весной 2011 года были отменены прямые выборы мэра Волгограда. После досрочного отрешения тогдашним губернатором Анатолием Бровко от должности мэра Романа Гребенникова депутаты Волгоградской областной думы внесли соответствующие изменения в устав. 1 апреля 2011 года большинством голосов на публичных слушаниях были одобрены изменения в Устав о введении новой модели управления в Волгограде, которая подразумевает разделение полномочий главы города и главы администрации города — сити-менеджера. Тогда же ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке Виктор Карпенко отметил, что «наемный глава администрации города сможет решать повседневные задачи более результативно уже потому, что будет далек от политики, партийных взаимоотношений». К тому же сити-менеджер будет подотчетен гордуме, а значит и самим волгоградцам. Если он не справится с возложенными на него обязанностями, его можно будет заменить другим управленцем. А занимавшая в то время должность председателя Волгоградской городской думы Ирина Карева подчеркнула, что «это, бесспорно, судьбоносное для нашего города решение». Видимо, «более результативно» решать стоящие перед городской властью задачи сити-менеджер все-таки не смог, раз горожане и депутаты намереваются уйти от двоевластия.

Как сообщало ИА REGNUM, после отмены прямых выборов мэра Волгограда нового главу города депутаты городского парламента выбрали 27 апреля 2012 года. Им стал заместитель председателя гордумы Валерий Васильков. А исполняющим обязанности главы администрации — сити-менеджером — Владимир Собакарь. В апреле 2013 исполнять обязанности главы Волгограда была назначена Ирина Соловьева. 5 августа 2013 на место исполняющего обязанности сити-менеджера был назначен Евгений Москвичев. Однако, проработал он в этой должности недолго. Уже 7 октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 27 ноября 2013 года сити-менеджером был избран Александр Чунаков. Главой города в настоящее время является Андрей Косолапов, сменивший на этом посту Ирину Гусеву.