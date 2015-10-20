Владивосток, 20 октября, 2015, 09:06 — ИА Регнум. Медведь забрался в подвальное помещение одного из домов в самом центре Дальнегорска Приморского края. Местные власти приняли решение не отстреливать дикого зверя, а поймать его и поместить в клетку для решения дальнейшей судьбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Алексей Иванов. ИА REGNUM Дикому зверю спасли жизнь

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«Мы приняли решение не убивать медвежонка. Сейчас, по заданию главы округа для него сделают клетку. Если зверя просто выпустить в лес, он вернется в город, потому что уже прикормился здесь, а в лесу питаться ему нечем. Мы разошлем информацию во все питомники, цирки, возможно, кто-то захочет его забрать», — прокомментировал заместитель главы Дальнегорска Владимир Кириченко.

Отметим, что только в Дальнегорске это уже не первый случай выхода дикого зверя в город. Ранее здесь были замечены еще два медведя. Так как они представляли реальную угрозу жизни и здоровью населения, после получения разрешающих документов в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, животные были отстрелены.

«Самое важное для меня это — безопасность жителей. Если медведь ведет себя агрессивно и представляет реальную угрозу, он будет отстрелен, если же это медвежонок, мы сделаем все, чтобы комфортно жилось и ему, и людям», — пояснил глава Дальнегорска Игорь Сахута.

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Как сообщало ИА REGNUM, зоозащитники Приморья уверены, что урегулирование проблемы большого числа конфликтных ситуаций с медведями на территории Приморья в 2015 году возможно лишь на федеральном уровне. В случае, если центральный аппарат не обратит внимания на регион, в крае продолжат убивать косолапых как крыс, заявила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель инициативной группы ZooHelp Юлия Яковенко.

За последние два месяца на территории края были убиты семь особей косолапых: шесть гималайских медведей и один бурый. Гималайских медведей застрелили в Кавалеровском, Черниговском, Пожарском и Хасанском районах, в Дальнегорском городском округе. Бурый медведь был убит в Дальнереченске. Двух медведей застрелили в Хабаровске.

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Как заявил замдиректора департамента охотнадзора Приморского края Алексей Суровый, прибывшие на место происшествия специалисты оценивают обстановку и различными способами отпугивают зверей от населенных пунктов, как правило, после таких мероприятий звери уходят от населенных пунктов. В противном случае, когда возникает реальная угроза для жизни и здоровья людей, принимается решение «о регулировании численности медведей».