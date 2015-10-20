Красногорск, 20 октября, 2015, 09:05 — ИА Регнум. Водитель, охранник и сообщник бизнесмена Амирана Георгадзе, который 19 октября застрелил чиновников красногорской администрации, Шота Элизбарашвили воспроизвёл хронику преступлений. Георгадзе застрелил сначала чиновников Красногорска, после чего та же участь постигла компаньона по бизнесу, передаёт РСН.

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Ситуацию прокомментировал официальный представитель СКР Владимир Маркин. Он сообщил, что пришедший с повинной находился рядом в момент убийства случайного прохожего — скутериста. Решение явиться в полицию он принял, испугавшись последствий преступления.

На счету злоумышленника Георгадзе на данный момент четыре жизни. Розыск продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, красногорский бизнесмен Амиран Георгадзе после того, как застрелил первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова и главу ОАО «Красногорские электрические сети» Георгия Котляренко, отправился к дому главы Красногорского района Бориса Рассказова, чтобы расправиться и с ним.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщник бизнесмена Амирана Георгадзе, который 19 октября застрелил чиновников красногорской администрации, Шота Элизбарашвили, сдался полиции.

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