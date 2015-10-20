Лондон, 20 октября, 2015, 09:01 — ИА Регнум. Компания Jaguar вывела на тесты «заряженный» F-Type в кузове «купе». Фотошпионам удалось заснять автомобиль во время испытаний на Нюрбургринге, пишет Аutonews.ru.

car.boxzaracing.com Ягуар F-Type SVR

Модель с приставкой SVR представят в Женеве в марте 2016 года. Судя по снимкам, машина получит большие воздухозаборники, заниженный клиренс и другой передний бампер.

Также спорткар оснастят другой тормозной системой, задним диффузором, антикрылом и боковыми зеркалами из углеродного волокна. Автомобиль укомплектуют модернизированным 5-литровым мотором V8 в паре с 8-ступенчатой КПП Quickshift.

Мощность агрегата составит более 600 л.с.