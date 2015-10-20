Екатеринбург, 20 октября, 2015, 09:11 — ИА Регнум. За последние две недели на горячую линию министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области поступило 230 звонков от недовольных граждан. Чаще всего жители региона жалуются на недостаточно горячие батареи, а также на управляющие компании, которые игнорируют жалобы и обращения граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

media59.ru Отопительный сезон в Свердловской области.

Напомним, что поэтапное подключение тепла в регионе продолжалось в течение нескольких недель и в целом завершилось 1 октября. На сегодняшний момент, по данным муниципалитетов, подключение отопления проведено повсеместно. Исключение составляет посёлок Белоярский. Там без тепла остаются два многоквартирных дома, подключение которых запланировано на сегодня, 20 октября. Задержка связана с переводом домов на индивидуальное газовое отопление.

Отметим, что именно жители Белоярского района чаще всего обращаются на горячую линию. Их звонков зафиксировано больше половины. Треть звонков поступила от жителей Первоуральска. Остальные жалобы были зафиксированы от жителей Дегтярска, Каменского и Нижнесергинского районов. Специалисты министерства, которые работают на горячей линии, заявляют, что без внимания не останется ни один звонок, а все жалобы будут рассмотрены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начало отопительного сезона в Свердловской области сопровождалось сложностями. Некоторые муниципалитеты накопили существенную задолженность перед энергокомпаниями. Так, в Реже из-за долгов подача электроэнергии и газа в котельные началась только 25 сентября. Сложности были и в Камышлове, руководители которого затягивали переговоры о реструктуризации долгов с энергетиками.

Отметим, из-за затянувшихся ремонтных работ без отопления остаются несколько домов в Екатеринбурге. А между тем уже 21 октября синоптики обещают похолодание до минус 10 градусов. Сегодня, 20 октября, температура может опуститься до минус пяти.

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