Москва, 20 октября, 2015, 08:47 — ИА Регнум. В Минюсте РФ сообщили, что возвращение смертной казни исключено.

Художник Илья Репин. Николай Мирликийский спасает трех невинно осужденных на казнь. 1888-1889 Спасение невинно осужденных на казнь

Возвращение в российское уголовное законодательство высшей меры наказания в виде смертной казни невозможно — постановление Конституционного суда РФ по этому вопросу окончательное, разъяснили в Минюсте. В том числе смертная казнь не может быть введена и по отношению к террористам, а также в качестве временной меры, передает РСН.

Ранее вернуть смертную казнь для террористов предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Надо ввести обязательно смертную казнь. Чем быстрее они уйдут из этой жизни, тем быстрее у нас будет порядок» — заявил Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24» 8 октября 2015 года.

В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, с момента вступления страны в Совет Европы, альтернативой которой является пожизненное заключение. Мораторий истекал в 2010 году, однако за год до этого Конституционный суд РФ продлил его действие до того времени, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни.