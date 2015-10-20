Москва, 20 октября, 2015, 08:45 — ИА Регнум. Агентство «Апостол» опровергло обвинение в плагиате при разработки логотипа Новой Москвы (Подмосковье). В основе изображения — так называемая «диаграмма Вороного», пишет «Коммерсант».

zelen.ru Логотип Новой Москвы на флагах.

Ситуацию прокомментировали представители «Апостола». В природе встречается узор, который напоминает диаграмму Вороного. Его можно воспроизвести искусственно.

«Ключевой визуальной метафорой в дизайне бренда Новой Москвы стал узор на основе диаграммы Вороного. В природе этот узор формируется органически, а для его искусственного воспроизведения используются алгоритмы, математически воспроизводящие этот способ разбиения пространства», — сказали в агентстве.

Диаграмма Вороного не может быть легко воспроизведена: для этого нужно использовать специальное программное обеспечение. Для дизайнеров это — обычная практика.

«Вручную правильно изобразить такой узор практически невозможно, а главное — нецелесообразно: при отклонении от правильной сетки теряется узнаваемость узора. В этой связи для генерирования узора Вороного наши дизайнеры использовали специальное программное обеспечение. Подобная практика является общепринятой в графическом дизайне», — уточнили в «Апостоле».

Отмечается, что обвинение было выдвинуто одним из блогеров, который считает, что логотип напоминает графический шаблон, который можно бесплатно скачать на сайте craftmanspace.com. «История с брендингом Новой Москвы от агентства @tina_kandelaki становится все круче», — сообщил пользователь в своем Twitter.

Напомним, что ранее председатель счётной комиссии Госдумы Александр Агеев направил в Генеральную прокуратуру запрос по поводу расходования «Апостолом» 15 млн рублей.

Напомним, что диаграмма Вороного — диаграмма конечного множества точек на плоскости. Названа в честь российского учёного Георгия Феодосьевича Вороного.Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Апостол», соучредителем которой является телеведущая Тина Канделаки, разработала дизайн логотипа Новой Москвы

Читайте подробнее: «Апостол» Канделаки разработал логотип Новой Москвы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, логотип не понравился главе администрации городского округа Троицк Владимиру Дудочкину: в случае голосования он бы не отдал свой голос этому варианту

Читайте подробнее: Логотип, разработанный «Апостолом» Канделаки для Новой Москвы, не оценили