Вашингтон, 20 октября, 2015, 08:30 — ИА Регнум. Президент США дал весьма примечательное интервью корреспонденту CBS Стиву Крофту в его программе «60 минут».

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Все статьи автора: Александр Бродский

Барак Обама выглядел усталым, но довольным, как человек, успешно завершивший нечто очень важное, быть может, самое важное дело в своей жизни. Между тем ему еще предстоит год стоять за штурвалом внутренней и внешней политики США, и те дела, которые считаются самыми главными для его президентства, весьма далеки от завершения.

В частности, дальнейшая судьба Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств вызывает большие сомнения.

Причем судьба последнего, уже, казалось бы, решенная в наилучшем для Обамы смысле, внезапно вновь оказалась под угрозой после «предательства» Хиллари Клинтон. Бывший госсекретарь непосредственно перед теледебатами атаковала этот договор, одним из авторов которого она является. И произошло это после того, как Обама не стал по ее требованию вводить бесполетную зону над Сирией и вооружать так называемую умеренную оппозицию режиму Асада.

Надо сказать, время для такого интервью было выбрано крайне неудачно.

Стивен Крофт считается тяжеловесом американской журналистики, и дать ему интервью — несбыточная мечта множества американских политических деятелей, в том числе членов Конгресса и Сената США. Он был первым журналистом, которому Обама дал интервью сразу после того, как стал президентом, и очень может быть, что это его последнее на этом посту, некая ретроспектива его деятельности. Между тем сейчас рейтинг Обамы находится на крайне низкой точке, и ему пришлось отвечать на вопросы Стива Крофта, связанные с очень низкой оценкой его достижений подавляющим большинством американцев. Тем не менее Барак Обама отвечал на эти вопросы с открытым забралом, утверждая, в частности, что его самым большим достижением является успешная борьба с последствиями экономического кризиса 2008 года, которую он вел весь свой первый срок в Белом доме.

Но пока он боролся с экономическим кризисом, его госсекретарь Хиллари Клинтон умудрилась поддержать исламистские перевороты в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии, получившие название «арабской весны», и свой второй срок Обама начал с того, что постарался исправить последствия ее деятельности. В частности, именно с его благословения произошел контрпереворот в Египте, после которого президент Обама предложил Конгрессу объявить войну «Исламскому государству» официальным заявлением Конгресса США. Именно так требует объявлять настоящую войну конституция США, в отличие от необъявленных, «гуманитарных» войн, которые так любит устраивать Хиллари Клинтон.

К сожалению, те, кто считают, что сначала надо свалить Асада, а уже потом заниматься «Исламским государством», успешно провалили это предложение президента США…

Читайте подробнее в статье: За что воюет Барак Обама