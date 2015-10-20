Москва, 20 октября, 2015, 08:10 — ИА Регнум. Официальное представительство Сирийского Курдистана может открыться в Москве.

news.vtomske.ru В Москве может открыться представительство Сирийского Курдистана.

Как сообщает «Коммерсантъ», вопрос открытия представительства будет обсуждать 20 октября в МИД РФ прибывшая в Москву делегация самой влиятельной партии Сирийского Курдистана «Демократический союз» (ПДС). По замыслу курдов, открытие представительства содействовало бы координации усилий по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ) на севере Сирии.

Официальный представитель ПДС в России Али Мухаммед Абд Салам заявил, что Москва пока не обсуждала с курдами из Сирии присоединение к коалиции по борьбе с исламистами.

Турция считает сирийских курдов приверженцами идей представителей Рабочей партии Курдистана (РПК). В самой Турции курдская РПК признана террористической организацией, ее лидер Абдулла Оджалан осужден на пожизненный срок.