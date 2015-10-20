Москва, 20 октября, 2015, 07:39 — ИА Регнум. Мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, совершивших ненасильственные преступления малой и средней тяжести, предлагают отправлять на службу в армию. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Диденко (ЛДПР).

Цитата из м/ф. «Про Вову Сидорова». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР. Не было в полку такого...

По его мнению, данный проект позволит более гуманно подходить к вопросу перевоспитания российских граждан, а также позволит частично решить вопрос переполненности мест лишения свободы.

«У нас уже давно существует проблема с переполненными тюрьмами, — говорит Диденко. — За последние 5 лет прошли 2 амнистии. Эксперты предлагали и предлагают разные меры по исправлению этой ситуации, зачастую указывая на то, что ряд преступников — в частности, совершивших экономические преступления, — можно наказывать и иным способом, чем лишение свободы», пишет газета «Известия».

Отметим, что статьи, на которые будет распространяться новая воспитательная мера, будут уточняться в ходе подготовки законопроекта. Срок службы в армии будет равен сроку лишения свободы, указанному в этих статьях.