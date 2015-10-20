«Сила. Она взывает к тебе»: трейлер VII эпизода «Звездных войн»
Вашингтон, 20 октября, 2015, 07:27 — ИА Регнум. Disney показал официальный трейлер VII эпизода «Звёздных войн». Ролик опубликован в официальном твиттер-аккаунте космической киноэпопеи с комментарием: «Сила. Она взывает к тебе».
2-минутное видео знакомит зрителей с новыми героями саги — Реей (Дэйзи Ридли) и Финном (Джон Бойег). В ролике также присутствуют знакомые персонажи — Хан Соло (Харрисон Форд), Чубакка и принцесса Лея.
Также создатели VII эпизода «Звездных войн», который выйдет в прокат 17−18 декабря 2015 г., опубликовали постер картины. На нем изображены исполнители главных ролей — Джон Бойега (Финн), Дэйзи Ридли (Рэй) и Адам Драйвер (Кайло Рен).
Актеры из оригинальной трилогии также видны на плакате.
В России премьерный показ ленты намечен на 17 декабря.
Фильмы серии «Звездные войны» собрали в мировом прокате более $4,38 млрд. Это пятый кассовый показатель среди всех кинофраншиз.