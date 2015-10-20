Москва, 20 октября, 2015, 07:18 — ИА Регнум. Специалисты НАСА обнаружили гигантский астероид, который 31 октября пролетит в непосредственной близости от Земли.

hq-wallpapers.ru Астероид.

Как отмечается в сообщении агентства, скорость данного небесного тела является нехарактерно высокой — 35 километров в секунду (км/с), а диаметр космического гостя составляет от 280 до 600 метров.

Как уточнили исследователи, астероид, который получил название 2015 TB145, пройдет в 499 тыс. километрах от Земли, что равняется 1,3 расстояния от Земли до Луны.

Между тем в NASA заверяют, что 2015 TB145 не представляет никакой опасности для нашей планеты.

Как пишет The Mirror, последний раз крупный астероид слишком близко приближался к Земле в 2006 году. Следующее «свидание» состоится в августе 2027 года.

Напомним, 31 октября во многих странах мира празднуют Хэллоуин — самый таинственный день в году, когда люди надевают костюмы сверхъестественных персонажей.