Москва, 20 октября, 2015, 03:41 — ИА Регнум. В Москве Никулинский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал семерых подозреваемых в краже памятника Евгению Леонову, сообщает РСН.

ntv.ru Шерматов Фазлидин Один из семи человек похитивших памятник артисту Леонову.

Подозреваемые в краже 16 октября памятника Леонову в образе «Доцента» из кинофильма «Джентельмены удачи» дают признательные показания. По их словам, за бронзовую статую в пункте приема лома цветных металлов им заплатили около 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на Мосфильмовской улице в столице был похищен памятник Леонову. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

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Позднее стало известно, что скульптура была сдана в пункт приема цветных металлов.

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