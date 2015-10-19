Никосия, 20 октября, 2015, 02:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис заявил о намерении страны продолжать блокировать переговоры Турции о вступлении в Европейский Союз, сообщает Reuters.

aleksei-zhdanovich.com Карта острова кипр, разделенного на две части.

По его словам, причины, по которым переговоры были заморожены, не перестали существовать. «При текущем положении дел мы не можем дать нашего согласия», — заявил Касулидис, говоря об инициативе нескольких лидеров стран ЕС о возобновлении переговоров.

Президент Кипра Никос Анастасиадис также заявил, что пока нет ничего, что могло бы заставить Кипр прекратить блокирование переговоров между ЕС и Турцией, сообщает Associated Press. По данным агентства, постпред Кипра в ЕС Корнелиос Корнелиу в эфире местного радио заявил, что переговоры с Турцией правительство Кипра готово вести только по вопросам экономики и денежно-кредитной политики.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в Стамбуле заявила, что Германия готова приложить усилия для ускорения приема Турции в Евросоюз. По ее словам, переговоры по открытию 17-го пункта по экономике и денежной политике вскоре начнутся.