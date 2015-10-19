Вашингтон, 20 октября, 2015, 01:25 — ИА Регнум. В США ФБР и ЦРУ приступили к проверке возможного кибервзлома электронной почты директора ЦРУ Джона Бреннана хакером-подростком, сообщает американское издание USA Today со ссылкой на представителя ЦРУ Дина Бойда.

askanews.it Взлом почты.

«Мы в курсе сообщений, которые появились в соцсетях», заявил Бойд. По его словам, это дело направлено соответствующим инстанциям.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный хакер заявил о взломе почты Бреннана американскому изданию New Yourk Post. Предполагаемый нарушитель заявил, что сумел взломать личный аккаунт Бреннана в сервисе AOL и получил доступ к хранящимся там файлам, в частности, к 47-страничной анкете главы ЦРУ.

Также хакер утверждал, что ему удалось взломать аккаунт в Comcast министра национальной безопасности США Джея Джонсона. Назвавшийся американским школьником хакер заявил, что не является мусульманином, но не согласен с внешней политикой США в отношении Палестины.