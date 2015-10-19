Бухарест, 20 октября, 2015, 01:16 — ИА Регнум. «Дело лидера Либерально-демократической партии Молдавии Владимира Филата — это лакмусовая бумажка для коррупции в Республике Молдова. Если в стране действительно началась борьба с коррупцией, то за задержанием Филата последуют и другие аресты, в противном случае это лишь олигархические разборки», — считает экс-министр юстиции Румынии, национал-либерал Кэтэлин Предою.

chrisferon.free.fr Средневековая европейская иллюстрация.

По его словам, торопливый арест Филата в конце прошлой недели выглядел подозрительно, тем более с учетом того, что система юстиции Молдавии, как известно, находится под политическим влиянием. «Надеюсь, что расследование коррупционного дела экс-премьера — это не просто эпизод, который приведет к усилению контроля одного олигарха над всей страной, но окажется переломным моментом в запуске настоящей кампании по борьбе с коррупцией», — приводит слова Предою издание Jurnal.

Политик также осудил премьер-министр Румынии Виктора Понту за то, что в ходе визита в Кишинев в конце августа тот встречался с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. «Негативное восприятие олигарха в молдавском общественном мнении требует от находящихся в Кишиневе румынских чиновников большей предусмотрительности», — считает Предою, по словам которого своим партнерством с Плахотнюком Понта рискует нанести ущерб имиджу Румынии в Молдавии.

Экс-глава МИД Румынии Кристиан Дьяконеску также считает, что поспешность, с которой проходили процедуры, приведшие к задержанию Филата, «вызывает многочисленные вопросы и подозрения». «Республика Молдова в настоящее время находится в критической ситуации. Недоверие к правовым и государственным институтам является основной проблемой и является следствием множественных факторов, в первую очередь политизации учреждений, связанных с обеспечением законности. Как известно, эти учреждения в Республике Молдова распределяются по политическому алгоритму», — сказал он.

Дьяконеску также отверг любые параллели между практикой борьбы с коррупцией на высоком государственном уровне в Румынии и в Молдавии. «Нельзя сравнивать судебную систему Республики Молдова и Румынии. В Румынии существуют институты, которые могут нам дать гарантию независимого функционирования. Я не думаю, что можно проводить параллели», — считает бывший министр.

Румынский аналитик Арманд Гошу считает, что нынешняя ситуация в Молдавии — это «борьба политических магнатов», а арест Филата — попытка возложить на него ответственность за кражу 1 млрд евро из банковской системы страны, что привело к напряженности в обществе и массовым протестам. «Политическая карьера Филата сейчас завершается, ему наступает конец, но наступает конец и остальной политической элите Кишинева — и Гимпу, и Лупу. Они разделены, они не могут предложить Молдавии программу реформ, они не могут подтолкнуть страну к Европейскому союзу», — сказал Гошу. По его словам страна нуждается в другом политическом классе.

В свою очередь румынский публицист Иоана Ене Доджою в статье для бухарестского издания Ziare.com пишет, что арест Филата мог бы стать хорошей новостью, если бы положил начало жесткой борьбе с коррупцией, которая душит Молдавию. По ее словам, системная коррупция в постсоветской Молдавии «даже страшнее, чем в Румынии», и исчезнувший миллиард — «только вершина айсберга».

В действительности, считает Доджою, в случае с арестом лидера ЛДПМ речь идет лишь о «дымовой завесе» — «голова [Филата] была брошена в разъяренную толпу, готовую взорваться». «Неужели господин Филат в одиночку ограбил банковскую систему Республики Молдова? Это невозможно», — подчеркивает она.

Публицист призвала жителей Молдавии не позволять манипулировать собой. «Было бы самой большой ошибкой удовлетвориться этой ритуальной жертвой. Необходимо получить действительно надежное правосудие, которое демонтирует коррупционные сети до самой верхушки, что в Румынии произошло лишь после 2013 года. В противном случае вы не увидите ничего, кроме большого обмана», — добавила она.

Ziare.com также приводит мнение американского политолога румынского происхождения Владимира Сокора, который считает, что арестом Филата олигарх Владимир Плахотнюк попытался отвлечь внимание общества от того факта, что «господин Плахотнюк является хозяином системы, хозяином государства».

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Филат был арестован 15 октября после того, как парламент страны по просьбе генпрокурора Корнелия Гурина снял с Филата депутатский иммунитет. 18 октября кишиневский суд вынес в решение о предварительном аресте экс-премьера на 30 суток. Филату предъявлены обвинения в «пассивной коррупции в особо крупных размерах» и «извлечении выгоды из влияния с получением взяток в особо крупных размерах», и ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сам политик своей вины не признает. Он заявил, что вся система юстиции в Молдавии контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком, а себя Филат считает «жертвой» этой системы и козней Плахотнюка. «Все куплено, всех шантажируют», — сказал лидер либерал-демократов. По его словам, все государственные решения в стране принимаются не в госучреждениях, а в офисе Плахотнюка. Тем не менее все три правящие партии уже высказались за сохранение правящего Альянса за евроинтеграцию и действующего правительства во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом.